Specialiștii straini avertizeaza asupra raspandirii poliomielitei in Ucraina și in alte țari europene in contextul razboiului, la 19 ani de cand Europa a fost declarata zona libera de polio. Dar Romania nu are niciun motiv de ingrijorare in sensul acesta, spun medicii consultați de Libertatea. Fuga in masa a refugiaților ucraineni, aglomerațiile din adaposturile improvizate din Ucraina, lipsa accesului la mancare, apa potabila și asistența medicala cu care se confrunta cei ramași in orașele bombardate de ruși sunt condiții pentru apariția focarelor de boli infecțioase – și nu doar COVID-19. 22…