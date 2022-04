Stiri pe aceeasi tema

- In luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021, ”inflația industriala” a fost de 43,8%, de aproape 5 ori mai mare decat inflația la consumator – IPC (8,5%), a transmis ieri Institutul Național de Statisca, potrivit Hotnews. Pe piața interna, creșterea a fost de 57,6%, in timp ce indicele…

- Sectorul rezidential din Romania a inregistrat o crestere a pretului mediu / mp de 16% in anul 2021, iar debutul acestui an arata ca trendul este in continuare de ascensiune, arata specialistii in imobiliare.

- Printre principalele efecte ale razboiului ruso-ucrainean au fost creșterea prețurilor la energie și alimente, resimțite la nivel mondial, precum și creșterea prețurilor la apartamentele de vanzare și chirii, resimțite pe plan local, arata compania imobiliara Blitz, intr-o analiza. Fii la…

- Romania a ajuns sa importe tot mai multe produse. Numai in ianuarie, importurile totale au crescut cu aproape 35% fața de perioada similara a anului trecut și au depașit 8,8 miliarde de euro. Printre acestea, se numara și cantitați tot mai mari de alimente. Specialiștii avertizeaza ca exista riscul…

- JALE pe piața imobiliara din Romania: Preturile la materialele de constructii au crescut cu 60-80% JALE pe piața imobiliara din Romania: Preturile la materialele de constructii au crescut cu 60-80% Irinel Gheorghe, vicepresedintele Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii, a declarat, luni,…

- Vedem lunar indici de prețuri ale locuințelor din Romania, in special pentru orașele mari, dar de cele mai multe ori ne raportam la prețurile solicitate, la prețurile de listare la vanzare a unei proprietați, dar realitatea data de prețurile de...

- „Urmarim preturile pe toata piata de energie, pana la urma si carburantii sunt pe piata de energie. Acolo am observat o fluctuatie a pretului carburantilor, in functie de cotatia petrolului. Acum, e adevarat, cotatia este la cel mai mare pret din ultimii sapte ani de zile. Eu cand trec spre casa, trec…

