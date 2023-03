Războiul din Ucraina a schimbat viziunea armatelor lumii: avioanele de luptă nu sunt foarte importante Nici aviația rusa, nici cea ucraineana nu au reușit sa obțina superioritatea aeriana, astfel ca niciuna dintre cele doua tabere nu poate oferi sprijin trupelor de pe front. Piloții și trupele de la sol americane s-ar putea confrunta cu o situație similara in viitoarele conflicte, sunt de parere liderii US Air Force, scrie softpedia.ro. Dupa un an de razboi, forțele aeriene ruse și cele ale Kievului n-au izbutit sa preia controlul asupra spațiului aerian al Ucrainei. Acest lucru a limitat sever rolul pe care avioanele de lupta l-au jucat in conflict și reprezinta un preambul la situația cu care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

