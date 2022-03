Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Miercuri, in a șaptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul și alte orașe din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in condițiile in care forțele rusești iși amplifica ofensiva și se apropie și mai mult de capitala ucraineana. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului…

- Dragoș Dolanescu pune la dispoziția refugiaților ucraineni vila sa de la Sinaia. Fiul cel mic al lui Ion Dolanescu a moștenit de la marele solist conacul pe care se tot chinuie sa-l vanda cu 500.000 de euro. Dupa 8 ani de procese cu Ionuț Dolanescu, fratele sau, pe seama imparțirii bunurilor, lui Dragoș…

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…

- Presedintele Vladimir Putin a anuntat, intr-un discurs joi dimineata, ca trupele sale vor actiona in regiunea separatista din Ucraina pe care a declarat-o independenta saptamana aceasta. Explozii au fost auzite la Kiev, Odessa, Harkov, dar si in alte orase. Update 13.10: Al șaptelea avion rusesc doborat…

