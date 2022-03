RĂZBOIUL DIN UCRAINA a intrat în ziua a șaptea UPDATE 7 Discuțiile dintre Ucraina şi Rusia ar putea fi reluate azi Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, aflat mai aproape […] Articolul RAZBOIUL DIN UCRAINA a intrat in ziua a șaptea UPDATE 7 Discuțiile dintre Ucraina si Rusia ar putea fi reluate azi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Vladimir Putin a autorizat joi dimineața, in jurul orei 05:00, o operațiune militara in estul Ucrainei in zonele separatiste din est. Potrivit CNN, explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov, dar si in alte orase. A fost impusa legea martiala in Ucraina.