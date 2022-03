Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, aflat mai aproape […] Articolul RAZBOIUL DIN UCRAINA a intrat in ziua a șaptea UPDATE 10 Primele cifre oficiale date de Moscova: 500 de soldați ruși au murit in primele șapte zile de conflict a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .