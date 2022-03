RĂZBOIUL DIN UCRAINA a intrat în ziua a șaptea. Armata rusă a bombardat mai multe obiective din Kiev Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, aflat mai aproape […] Articolul RAZBOIUL DIN UCRAINA a intrat in ziua a șaptea. Armata rusa a bombardat mai multe obiective din Kiev a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

