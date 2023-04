Războiul din Ucraina a făcut ca traficul pe brațul Sulina să atingă un nivel record Una din consecințele produse de razboiul din Ucraina esfe ca pe brațul Sulina al Dunarii s-a ajuns la un nivel record de trafic in luna martie. Potrivit statisticilor oficiale, in luna martie, pe Canalul Sulina au trecut 408 nave. Autoritațile se așteapta ca pana la toamna sa se inregistreze o creștere cu 60% a numarului de nave in comparație cu luna martie, transmite antena3.ro . Creșterea traficului fluvial obliga autoritațile romane sa imbunatațeasca infrastructura și sa creasca numarul de piloți de pe Dunare. In ajutor au sarit și autoritațile franceze care au donat o pilotina, ambarcațiunea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

