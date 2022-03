Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 4 martie le amintește foarte multor romani de cutremurul devastator din 1977. Vineri, in ziua in care se implinesc 45 de ani de la seismul de peste 7 grade care a zguduit Romania, in 1977, ochii lumii intregi continua sa fie ațințiti asupra situației din Ucraina – in cea de-a noua zi de […]…

- Parintele Constantin Necula, unul dintre cei mai apreciati și iubiți preoti crestin ortodocsi din Romania, compara razboiul din Ucraina cu povestea din Biblie despre Cain și Abel. “E ca atitudinea lui Cain, care il ucide pe Abel și se ascunde dupa faptul ca nu i-a primit lui roșiile și pastrarnacul.…

- Primarii municipiilor din Romania solicita primarilor municipiilor si oraselor din Federatia Rusa, in calitate de reprezentanti legitimi ai comunitatilor locale, sa faca toate diligentele necesare fata de autoritatile centrale pentru a opri acest razboi care nu reprezinta poporul rus si viitorul…

- Intr-o convorbire telefonica, Zelenski și Lukașenko au convenit ca delegația ucraineana sa se intalneasca cu rușii fara condiții, preliminare la granița ucraineano-belorusa, in zona raului Pripijat.Liderul bielorus și-a asumat responsabilitatea pentru faptul ca la momentul plecarii, negocierilor și…

- Razboiul in Ucraina nu se da doar pe campul de lupta, ci si in privinta informatiilor care ajung la public. Un cunoscut psihiatru din Romania a analizat evenimentele si spune ca sunt cateva care s-au detasat si merita documentate. Presedintele Zelenski conduce detasat.

- Producatorul local de medicamente Terapia Cluj este atent la razboiul din Ucraina. Producatorul de medicamente are deja exporturi, reprezentante pentru vanzarile de medicamente fabricate in Romania sau planuri de extindere in țara atacata de Rusia. In același timp, un alt producator roman de medicamente,…

- Razboiul bate la portile Ucrainei, iar in Romania NATO a trimis deja trupe suplimentare. Tensiunile din ce in ce mai mari la granița Ucrainei cu Rusia au determinat autoritațile țarii noastre sa inceapa sa ia masuri cat se poate de seriose. Astfel ca, militarii tanchisti din Turda au facut de curand…

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Vezi și: NATO intensifica prezenta militara in estul Europei, inclusiv in Romania / Rusia…