Războiul din Ucraina a afectat până şi data Crăciunului (ANSA) Razboiul din Ucraina a afectat pana si data Craciunului. In acest an a crescut procentul crestinilor ucraineni care au sarbatorit Nasterea Domnului pe 25 decembrie si care, prin urmare, nu mai doresc sa sarbatoreasca Craciunul pe 7 ianuarie, data folosita in mod traditional de crestinii ortodocsi de rit vechi. De altfel, incepand din 2023, calendarele ucrainene vor include doar data de 25 decembrie pentru sarbatoarea Craciunului, relateaza ANSA marti. Cu traditii diferite in tara, Craciunul a fost sarbatorit pana acum in Ucraina fie pe 25 decembrie – in conformitate cu calendarul gregorian – fie… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a izbucnit in lacrimi in timpul rugaciunii tradiționale pe care o rostește la Roma in preajma Craciunului. A fost de ajuns sa menționeze suferința Ucrainei pentru a fi napadit de emoții. Suveranul Pontif și-a intrerupt discursul pentru cateva secunde.

- O perturbare majora a sistemelor de poziționare GPS ar avea consecințe colosale asupra funcționarii economiei mondiale. Razboiul din Ucraina, atacurile asupra gazoductelor Nord Stream, au ridicat temeri privind vulnerabilitatea infrastructurilor strategice. Poate Rusia lui Vladimir Putin sa amenințe…

- Dupa luni de zile in care Ucraina a rezistat invaziei rusești, statalitatea și identitatea țarii sunt mai puternice decat au fost vreodata, iar toate lucrurile pe care Putin a vrut sa le impuna Ucrainei se intorc acum impotriva Rusiei, scrie The Economist. Razboiul lui Putin transforma Rusia intr-un…

- Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați prieteni, Am vazut ca au aparut unele neclaritați in legatura cu postarea de ieri (mai jos), legata de confederația dintre Republica Moldova și Romania cu scopul apararii comune. Dragi urmaritori ai pagini mele, sunt sigur ca unii dintre Dumneavoastra nu…

- Razboiul din Ucraina, care are efecte globale, insecuritate energetica, penurie alimentara și instabilitate economica, nu ar trebui sa ne distraga atenția de la schimbarile climatice, spune Klaus Iohannis in cadrul conferinței ONU privind clima COP27. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- 400.000 de compatrioți sunt prinși intre slujba in limba materna și acuza ca raman fideli unei biserici suspectate de legaturi cu Rusia. Biserica Ortodoxa a Ucrainei a permis oficierea serviciului divin de Craciun in data de 25 decembrie in baza calendarului iulian revizuit. Este un eveniment istoric…

- Joi, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a condamnat atacurile rusesti cu drona asupra tintelor civile din Ucraina si a spus ca ”astfel de tactici ale pamantului parjolit nu vor ajuta Rusia sa castige razboiul”, relateaza DPA, Reuters si Agerpres . Intr-un discurs sustinut in parlamentul german inaintea…

- Guvernul Norvegiei a anuntat joi ca se asteapta sa obtina anul viitor venituri record din industria sa de gaze si petrol, previzionand un avans al veniturilor de 18% fata de nivelul din acest an si de cinci ori fata de 2021, in urma majorarii productiei si a preturilor, transmite Reuters, potrivit…