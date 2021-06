Războiul din PNL și ugerul PNRR Un razboi pe bani imprumutați sau granturi imperative. De ce clasa politica romaneasca nu este capabila sa produca lideri competenți și responsabili? Cum ajung personaje anonime și anodine in poziții de decizie in administrația centrala? Accesul la putere al unei formațiuni politice in statul teoretic de drept, depinde de voturi. Voturile sunt aduse de organizațiile […] The post Razboiul din PNL și ugerul PNRR first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

