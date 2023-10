Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden este așteptat in Israel, acolo unde se va intalni cu premierul israelian, acolo unde se afla in continuare și secretarul de stat Anthony Blinken. Intre timp, tensiunile cresc cu fiecare ora care trece in țara Sfanta. Armata israeliana continua eliminarea liderilor Hamas și bombardarea infrastructurii…

- Exista temeri majore legate de modul in care razboiul din Israel va evolua. Nu ar fi exclus ca și Iranul sa se implice. Statele Unite se tem de o escaladare a razboiului dintre Israel si Hamas si de perspectiva unei implicari directe a Iranului, a declarat duminica la CBS News consilierul pentru securitate…

- Presedintele american Joe Biden a promis ca va face „tot ce-i sta in putere” pentru a-i elibera pe cetatenii americani tinuti ostatici de Hamas, intr-un interviu din care un prim extras a fost difuzat vineri de CBS, potrivit AFP. Joe Biden a purtat vineri o discutie de la distanta cu familiile celor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri, 13 octombrie, afirmatiile sefului diplomatiei americane, Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei oficiale efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, "dar si ca evreu", informeaza Agerpres preluand AFP."Ma…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este important ca legile razboiului sa fie respectate de Israel, care ataca Fașia Gaza ca raspuns la loviturile surpriza lansate de Hamas asupra teritoriului sau, sambata, 7 octombrie, relateaza AFP, citata de France 24, și News.ro.Premierul israelian…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat Statele Unite pentru decizia de a muta mai aproape de Israel un portavion aflat in Mediterana, liderul turc acuzand Washingtonul ca astfel vrea sa comita ”masacre grave” in Fasia Gaza, transmite Reuters. In urma unui atac lansat sambata de miscarea palestiniana…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat marți, 10 octombrie, Statele Unite ale Americii pentru ca au decis sa trimita un grup de portavioane de atac mai aproape de Israel, afirmand ca acesta ar putea comite "masacre grave" in Gaza, informeaza Reuters.In urma asaltului-surpriza lansat sambata…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca a ordonat „mai multe masuri de consolidare a poziției Departamentului Apararii in regiune pentru a susține eforturile de descurajare regionala". „Am ordonat deplasarea Grupului de atac al portavioanelor USS Gerald R. Ford in Mediterana…