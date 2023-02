Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au recuperat primele resturi ale presupusului balon de recunoastere chinez doborat sambata, a declarat luni un purtator de cuvant al Casei Albe, adaugand ca nu se pune problema restiturii lor Chinei.

- Primele proiecte din cadrul Global Gateway, alternativa lansata de UE la initiativa noului drum al matasii (BRI) din China, includ un cablu digital sub Marea Neagra, un cablu submarin din fibra optica care sa conecteze tarile mediteraneene si nord-africane si doua unitați energetice in Camerun.…

- Orice razboi in Taiwan, un producator important de semiconductori, are potențialul de a prabuși economia globala. Ar putea atrage Statele Unite și aliații sai intr-o confruntare directa cu Armata Populara de Eliberare a Chinei, cea mai mare armata din lume, care este din ce in ce mai bine echipata,…

Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, i-a cerut marti omologului sau chinez, Xi Jinping, sa incerce sa convinga Rusia sa opreasca razboiul din Ucraina si sa isi retraga trupele de pe teritoriul ucrainean, anunța Mediafax.

Statele Unite si-au intensificat retorica ferma impotriva Chinei si vor ca Europa sa le urmeze exemplul, dar UE nu isi poate permite sa faca acelasi lucru, relateaza CNBC, conform News.ro.

Arsenalul nuclear al Chinei - mult mai mic decat al Rusiei si Statelor Unite, care detin aproximativ 5.0000 - este pe cale sa se tripleze pana in 2035 si sa ajunga la 1.500 de focoase nucleare, estimeaza Pentagonul intr-un raport citat de AFP, conform News.ro.

- Un tribunal federal american din Cincinnati l-a condamnat miercuri pe un cetatean chinez la 20 de ani de inchisoare, dupa ce acesta a fost gasit vinovat anul trecut de complot pentru furt de secrete comerciale de la mai multe companii americane din domeniul aerospatial si al aviatiei, a anuntat Departamentul…

Liniile de comunicatie intre Statele Unite si China vor ramane deschise, pentru a evita conflictele, a declarat duminica presedintele american Joe Biden la summitul ASEAN (Asociatia Natiunilor din Sud-Estul Asiei) din Cambodgia, conform unui comunicat al Casei Albe preluat de Reuters.