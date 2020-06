Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul chinez a adoptat joi aproape în unanimitate o lege controversata cu privire la securitatea naționala a Hong Kong-ului, ca masura la protestele de anul trecut din fosta colonie britanica și în ciuda actualelor proteste care agitat strazile regiunii, relateaza AFP. Mișcarea ar…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este "iritat" atât de mult pe Beijing din cauza crizei coronavirusului a altor probleme încât nu mai considera atât de important acordul comercial bilateral, afirma consilierul prezidential Larry Kudlow, îndemnând companiile…

- Potrivit președintelui American, inainte de a cere o renegociere, Beijingul ar trebui sa isi respecte angajamentele. Intrebat despre aceasta posibilitate, liderul administratiei de la Washington a raspuns: „Am auzit si eu asta”, chinezii „ar dori sa redeschida discutiile comerciale pentru a avea un…

- Sub rezerva anonimatului, un angajat FBI atrage atenția ca amenințarea vine din partea studenților și a cercetatorilor chinezi care lucreaza in laboratoarele din SUA , anunța New York Times. „Acești „jucatori” au fost observați cand incercau sa obțina informații prețioase”, a spus acesta. „Nu avem niciun…

- China se face vinovata de moartea a sute de mii de oameni din cauza noului coronavirus, a reiterat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-o criza sanitara pe care Donald Trump o considera cel mai grav ”atac” cu care s-au confruntat Statele Unite vreodata, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Ei…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China capata amploare. Administrația Trump vrea sa pedepseasca regimul de la Beijing pentru pandemia de coronavirus și folosește acest motiv pentru a introduce noi sancțiuni comerciale Chinei. Donald Trump a intesificat deja atacurile și lasa de ințeles ca…

- Gaddafi dixit - cu mult timp in urma, cand inca nu se „inventase” coronavirusul Apariția coronavirusului a cunoscut o puternica retorica de blamare intre Statele Unite ale Americii și China. Chinezii dau vina pe SUA pentru raspandirea virusului. Purtatorul de cuvant al ministerului de externe de la…

- Disensiuni regretabile intre experții americani și cei chinezi in domeniul coronavirușilor Cu cateva luni inainte de inceperea pandemiei coronavirusului, administrația președintelui american Donald Trump a eliminat o poziție-cheie americana de sanatate publica la Beijing, destinata sa ajute la detectarea…