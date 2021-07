Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis, duminica, ca fotbalul este despre echipa. Afirmatia vine in contextul in care contracandidatul sau la sefia PNL Ludovic Orban s-a comparat in timpul unei conferinte de presa cu Cristiano Ronaldo.

- Ludovic Orban a afirmat ca a dat si ofera in continuare Partidului National Liberal mintea sa, sufletul, inima, timpul, energia „si chiar si viata mea daca este nevoie”. Acesta a mentionat ca nu exista niciun fel de limita in efortul de care e capabil pentru a duce aceasta formatiune pe primul loc.…

- Ludovic Orban i-a dat replica dupa ce Florin Citu s-a laudat ca are putere de convingere. „Candidatul oficial la functia de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu.La negocieri, dupa prima forma a mandatului, ca prima forma a mandatului a fost Florin Citu premier si Ludovic Orban presedintele…

- Premierul Florin Cîțu și-a anunțat astazi oficial candidatura la funcția de președinte al PNL, intrând astfel în competiție cu Ludovic Orban, actualul președinte al partidului. „Am decis sa ma înscriu în…

- Premierul Florin Citu afirma, la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea PNL, ca, atunci cand a decis sa intre in politica, a stiut ca singura varianta este sa fie liberal, sustinand ca doar liberalismul salveaza Romania, iar romanii trebuie sa stie ca guvernul de dreapta este singura solutie.…

- Premierul Florin Cițu nu a dat, luni, un raspuns clar cu privire la candidatura sa la președinția Partidului Național Liberal. "Eu cred ca experiența pe care am acumulat-o poate sa ajute partidul din orice poziție. Am o relație foarte buna cu Ludovic Orban. Stați sa avem congres, vedem care…

- Premierul Florin Cîtu beneficiaza de sustinerea totala a Partidului National Liberal si nu se pune în discutie schimbarea configuratiei politice, a declarat luni presedintele PNL, Ludovic Orban. „PNL este un partid responsabil,…

