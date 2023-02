Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a acuzat vineri pe ”neonazistii din Ucraina” de comiterea de crime impotriva civililor. Acuzatia este facuta chiar de Ziua internationala de comemorare a victimelor Holocaustului, dar este o retorica la care seful statului rus recurge adesea pentru a-si justifica ofensiva…

- Anul nou a venit cu deja tradiționalul schimb de proiectile ucigașe, rezultatele masurandu-se in vieți luate și obiective a caror distrugere va afecta alte vieți. In primul minut al primei zile din noul an Școala Vocaționala nr.19 din Makiivka (Donețk) a fost lovita de 4 rachete HIMARS. De la jumatatea…

- In data de 16 decembrie 2022 Rusia a lansat al noualea val de rachete contra infrastructurii energetice ucrainene, ținta principala fiind, de data aceasta, capitala Kiev. Ca și in celelalte randuri, rachetele au fost lansate de pe navele flotei Marii Negre, de pe navele flotei Marii Caspice și de…

- Șeful Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinau anunța ca documentarile instituției denota ca Rusia intenționeaza sa atace anul viitor Republica Moldova. „Intrebarea nu este daca Federatia Rusa va face o noua ofensiva spre teritoriul Republicii Moldova, dar cand se va intampla acest lucru:…

- Așa cum estimam intr-un articol de acum 3 saptamani, venirea iernii va incetini considerabil desfașurarea operațiilor militare. Deja de doua luni, eforturile ruse (in special ale mercenarilor „Wagner”) s-au concentrat in direcția Bahmut. La sfarșitul luni noiembrie se conturase incercuirea localitații,…

- Un razboi care, dupa calculele leadership-ului rus, dar și al unor oficiali occidentali, ar fi trebuit sa dureze cateva zile, a intrat in a 10-a luna. Declanșand un razboi-fulger care ar fi trebuit sa-i asigure controlul asupra intregii Ucraine, armata rusa a suferit un eșec pe cat de usturator, pe…

- Nu exista inca certitudinii despre ce s-a intamplat exact langa granița Poloniei cu Ucraina. Doua opțiuni sunt cel mai probabil. Fie o racheta ruseasca, fie o racheta antiaeriana ucraineana a cazut asupra Poloniei, scrie cel mai mare site de știri din Polonia, Onet.Potrivit unui articol publicat de…

- Doua rachete trase de Rusia au cazut pe teritoriul Poloniei, stat membru NATO. Ca urmare a acestui incident va exista o reacție a Alianței Nord-Atlantice. Astfel, in cazul in care un stat membru al Alianței este lovit neintenționat, se poate activa Articolul 4.