- Continua Beatrice Rancea, managerul Operei Naționale Romane din Iași, continua scandalurile cu angajații instituției, dupa ce in ultimele doua luni juristul instituției și-a dat demisia, iar contabilul-șef a fost schimbat pe 21 ianuarie, prin scoaterea postului din organigrama.Simona Alice Gogan, contabil-șef…

- FOTO – Arhiva Un barbat din Iasi s-a trezit cu 131.000 de lei, aproximativ 27.000 de euro, in cont si nimeni nu ii poate lua banii, scrie Mediafax. Firma de salubritate Salubris din Iasi a virat din greseala suma in contul unei persoane fizice. Omul a scos imediat banii, astfel ca suma nu mai poate…

- Cosmin Marcovici s-a remarcat in spatiul public in 2016, in scandalul xenofob de la Opera Nationala din Bucuresti, cand balerina Alina Cojocaru si coregraful Johan Kobborg au fost eliminati din institutie de directorul Tiberiu Soare, iar multi dintre angajati au strigat "Afara din tara!". Intr-un comunicat…

- „De la inceputul mandatului am solicitat, asa cum era normal, declansarea unor misiuni de audit si control pentru a vedea care este situatia reala pe proiectele de infrastructura. Ceea ce am anticipat, s-a si adeverit. Sunt sigur ca situatia de la DRDP Iasi, unde risipa banilor romanilor nu are margini,…

- Directiva a venit din partea Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), scopul fiind cresterea gradului de informare referitor la „nivelul calitatii serviciilor de sanatate acordate de unitatile sanitare, atat publice, cat si private". La nivelul judetului Iasi exista in acest…

- Evenimentul a fost dedicat promovarii personalitatilor care s-au remarcat prin proiecte si activitati deosebite in domenii precum muzica, arte, campanii sociale si umanitare, sport, design vestimentar, beauty, media. Beatrice Rancea, care conduce Opera ieseana din anul 2011, a primit premiul de excelenta…