Războiul corporațiilor împotriva umanității In razboi, strategiile diversioniste sunt cea mai puternica arma. Pacalește inamicul sa creada ca faci un lucru in timp ce, in mare secret, tu faci altceva, te strecura dintr-o alta direcție și lovești fara mila. Cam de asta avem parte in Ucraina, acolo unde „operațiunea speciala” declanșata de Moscova pare mai degraba o fenta dupa […] The post Razboiul corporațiilor impotriva umanitații first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

