- SUA si UE au convenit sa colaboreze pentru a avea zero taxe, zero bariere si zero subventii pentru bunurile industriale non-auto, conform declaratiei comune date publicitatii dupa discutiile dintre presedintele SUA, Donald Trump, si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.

- Prețul petrolului a crescut vineri, insa conflictul dintre Statele Unite și China, preocuparile legate de supraproducție, dar și temerile privind un razboi monetar, indica o scadere saptamanala, relateaza Reuters preluata de mediafax. Cotația țițeiului Brent a ajuns vineri la 72,95 de dolari/baril,…

- Uniunea Europeana analizeaza introducerea de tarife pentru carbunele si produsele farmaceutice si chimice din Statele Unite, daca presedintele Donald Trump va restrictiona importurile de automobile din UE, a relatat joi publicatia germana Wirtschaftswoche, citata de Reuters, conforn news.ro.”In…

- "Presedintele Juncker si presedintele Trump vor lucra in vederea imbunatatirii comertului transatlantic si construirii unui parteneriat economic mai puternic", a precizat Comisia intr-un comunicat. "Cei doi lideri vor discuta despre cooperarea aprofundata intre guverne si institutiile UE si Statele…

- Joi și vineri, Klaus Werner Iohannis, reprezentantul Romaniei in Consiliul European participa la reuniunea acestei instituții a liderilor UE,programata la Bruxelles. Prima ședința este anunțata pentru ora...

- CURS VALUTAR BNR 30 MAI 2018. Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an. Marti, euro a crescut la 4,6397 lei. Miercuri, euro a atins pragul de 4,6399 lei, cel mai mare din 9 mai, cand a fost tot 4,6454 lei.…

- Dolarul a atins luni un nou maxim al ultimelor cinci luni, dupa ce secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China ”a fost pus in asteptare”, in urma unui acord de suspendare a tarifelor pe importuri, relateaza Reuters, citat de News.ro.Citeste…

- Cotatia petrolului Brent, de referinta pe piata internationala, a crescut luni, in jurul orei 01:21, GMT cu 0.8%, in contextul in care SUA si China au cazut de acord sa abandoneze razboiul comercial si sa se abtina de la a-si impune reciproc noi taxe, relateaza Reuters.