Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul comercial mondial este pe cale sa se inrautateasca, in conditiile in care sistemul bazat pe reguli pare sa revina la un mediu in care cel mai puternic isi impune vointa in fata celui mai slab,...

- China, Uniunea Europeana, Mexicul și Canada, Japonia ... Iata o panorama a fronturilor deschise de Washington in razboiul comercial declarat marilor parteneri ai Statelor Unite, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat vineri ca, dupa taxele vamale impuse pe otelul si aluminiul importate din Uniunea Europeana, ar putea institui o taxa vamala de 20% pe importurile de autoturisme din statele blocului comunitar. Bruxelles-ul a raspuns ca nu va sta cu mainile incrucisate.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa.Intr-un comunicat transmis de Casa Alba, Trump a afirmat ca a cerut reprezentantului SUA pentru…

- Uniunea Europeana ”va anunta in orele urmatoare contramasuri”, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce SUA au comunicat joi ca incepand de vineri, 1 iunie, SUA vor aplica taxe vamale pe importurile de otel si aluminiu provenite din Uniunea Europeana, Mexic si Canada.

- China a anuntat joi ca va impune masuri antidumping provizorii ce vor viza importurile de cauciuc sintetic importat din Statele Unite, Uniunea Europeana si Singapore, in contextul tensiunilor in domeniul comercial intre China si SUA, informeaza agentia de stiri Xinhua. O analiza preliminara…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China prinde la mijloc producatorii auto germani. Companiile BMW si Daimler care detin fabrici peste Ocean sunt supuse unor presiuni tot mai mari de a-si diversifica productia de SUV-uri in afara teritoriului american, ca urmare a tensiunilor comerciale in…

- Decizia Chinei de a impune taxe de 25% pe importurile de mașini construite in SUA va afecta Mercedes și BMW, care livreaza anual in țara asiatica peste 100.000 de unitați produse in America.