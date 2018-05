Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor continua sa introduca masuri comerciale impotriva Chinei, a anuntat marti Casa Alba, desi acum cateva zile Washingtonul si Beijingul semnalasera intentia de a gasi solutii la disputele bilaterale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Washingtonul si Beijingul au convenit sa reduca "in mod semnificativ" deficitul comercial al Statelor Unite, au anuntat cele doua parti, intr-o declaratie comuna. "A existat un consens privind luarea de masuri pentru reducerea in mod semnificativ a deficitului Statelor Unite in schimbul de…

- Washingtonul si Beijingul au cazut de acord sa abandoneze razboiul comercial si sa se abtina de la a-si impune reciproc noi taxe. Anuntul, prezentat duminica de presa chineza de stat, a venit in urma unor discutii la nivel inalt intre cele doua parti purtate in capitala SUA, dupa luni de tensiuni in…

- Administratia presedintelui Donald Trump nu are in plan, in acest moment, sa ia noi masuri comerciale de amploare impotriva Chinei si se concentreaza pe cele anuntate deja, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, citat de Reuters, scrie news.ro.Oficialul a spus ca administratia este…

- Contractele futures (la termen) avand ca suport indicele bursier din SUA au scazut in prima zi de tranzactionare a noului trimestru, deoarece decizia Chinei de a majora tarifele de import pe produsele din SUA a reaprins temerile legate de un posibil razboi comercial, relateaza Reuters. …

- Un numar de 120 de produse, intre care fructele sau vinul, vor avea o taxa de import de 15%, in timp ce alte opt produse, inclusiv carnea de porc, vor avea un tarif de 25%, potrivit anuntului facut de ministerul chinez al Comertului. Masura va intra in vigoare de luni. Intr-un comunicat separat, ministerul…

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…