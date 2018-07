Taxele vamale au intrat in vigoare la ora Washingtonului 00.01 (ora Romaniei, 07.01).

Facand referire la avertizarile Chinei cu masuri de retorsiune, Donald Trump a declarat ca SUA sunt pregatite sa escaladeze disputa prin introducerea de noi taxe vamale, in functie de reactia Beijingului.

Tarifele speciale impuse vineri de SUA vizeaza produse din China in valoare de 34 de miliarde de dolari.

"Aveti alte 16 (miliarde de dolari) in doua saptamani si apoi, dupa cum stiti, avem 200 de miliarde in asteptare, iar apoi dupa cele 200 de miliarde avem 300 de miliarde in asteptare",…