Razboiul comercial dintre SUA si China a inceput. Noile taxe vamale americane pentru importuri chineze in valoare de 34 miliarde de dolari au intrat in vigoare vineri, la ora 04:00 GMT. Acesta este debutul unui razboi comercial intre primele doua economii ale lumii , in pofida ingrijorarilor companiilor si investitorilor, informeaza AFP si Reuters. China nu are alta alegere decat sa riposteze impotriva SUA, a anuntat Ministerul chinez al Comertului. “SUA au violat regulile Organizatiei Mondiale a Comertului si au lansat cel mai mare razboi comercial din istoria economica”, a apreciat Ministerul…