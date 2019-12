Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, a anuntat joi "punerea in aplicare" a unui acord de cooperare militara semnat recent cu Turcia, deschizand calea unei interventii mai directe a Ankarei in Libia, comenteaza AFP. Turcia sprijina deja GNA…

- Aceasta intalnire intre Erdogan si al-Sarraj a avut loc duminica - cu usile inchise - la Istanbul, la cateva zile dupa ce Ankara a amenintat sa trimita trupe in Libia care sa-l sustina pe seful GNA, recunoscut de ONU.”Noi nu vom permite nimanui sa controleze Libia (...). Aceasta este o…

- Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) a semnat un nou acord militar cu Turcia, principalul sau sustinator in conflictul in care se confrunta cu fortele din estul Libiei, conduse de Khalifa Haftar, au anuntat joi autoritatile turce, informeaza AFP. Acordul "de cooperare militara si securitate" a…

- Aceste tari au "furnizat in mod regulat si uneori in mod flagrant arme, fara mari eforturi de a ascunde sursa", au consemnat expertii ONU. In Libia, prada haosului si razboiului civil din 2011, dupa caderea regimului dictatorial condus de Muammar Gaddafi, maresalul Khalifa Haftar a lansat…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, sustine ca senatorul Paul Stanescu "a gresit in prima parte a declaratiei" facute privind investirea Guvernului. "Eu nu cred ca Paul Stanescu este de acord cu votarea unui guvern care vrea sa desfiinteze programele de dezvoltare locala", spune Dancila, mentionand ca…

- "Avem nevoie acum de un guvern de uniune nationala", a declarat presedintele Reuven Rivlin, anuntand ca ii ofera lui Benjamin Gantz sarcina formarii noului Cabinet, informeaza site-ul Ynetnews.com, citat de Mediafax. Benny Gantz s-a declarat onorat si a subliniat ca intentioneaza sa formeze un guvern…

- Anuntul a fost facut de primarul Ionut Pucheanu pe pagina sa de Facebook. Este vizata „bateria” de mici magazine aflata in apropiere de cladirea Winmarkt (fostul Modern). Proprietarii acestora spun ca masura inseamna sfarsitul afacerilor lor.

- Guvernul a tranmis luni nominalizarea lui Dan Nica pentru postul de comisar european pentru Transporturi. Nina Andreevna a declarat pentru Digi 24 ca scrisoarea transmisa de Guvernul roman "continea numele unui candidat, care fusese deja intervievat de catre Presedintele-ales al Comisiei, dar nu a…