Războiul cipurilor, un singur câștigător. China va rezista sancțiunilor americane! Directorii din domeniul tehnologiei din Japonia au avertizat ca este puțin probabil ca cele mai recente masuri de control al exporturilor de cipuri din SUA sa suprime progresele Chinei in domeniul inteligenței artificiale și al supercomputerelor, punand sub semnul intrebarii eficacitatea pe termen lung a sancțiunilor. Avertismentele din partea directorului de tehnologie al Sony și […] The post Razboiul cipurilor, un singur caștigator. China va rezista sancțiunilor americane! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

