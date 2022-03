“Războiul cibernetic” împotriva Rusiei. Iată rezultatele In urma cu mai bine de trei saptamani, hackerii proucraineni Anonymous au declarat “razboi cibernetic” Rusiei. De atunci, gruparea care are pe contul de Twitter 7,9 milioane de urmaritori, cu 500.000 adaugați dupa invazia armatei lui Putin in Ucraina, a revendicat dezactivarea site-urilor web de știri și corporative ale guvernului rus și scurgerea de date […] The post “Razboiul cibernetic” impotriva Rusiei. Iata rezultatele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Joe Biden spune ca trebuie evitata o confruntare directa intre fortele americane si cele ruse in conflictul din Ucraina. Un astfel de conflict ar putea duce la Al Treilea Razboi Mondial, mai susține Joe Biden, conform DPA. „Vreau sa fiu clar: vom apara fiecare centimetru din teritoriul…

- „Mulțumesc, domnule președinte Iohannis pentru prietenie și primirea calduroasa. Aș vrea sa mulțumesc poporului roman din partea Statelor Unite. Ați aratat curaj in intreaga lume, am vazut cum ați primit refugiații. Azi am reafirmat taria relației dintre SUA și Romania. Angajamentul SUA fața de articolul…

- In ziua in care Rusia mi-a invadat țara, am știut ca va trebui sa-mi parasesc casa din Kiev. A fost important sa menținem operaționala fundația ucraineana pentru drepturile omului pe care o conduc și sa continuam sa sprijinim beneficiarii, partenerii și aliații societații civile, chiar daca bombele…

- Rusia a pierdut cinci avioane și patru elicoptere intr-o singura zi, anunța Ambasada Ucrainei in Romania. Razboiul din Ucraina aduce pierderi uriașe armatei Rusiei. Pe parcursul unei singure zile, apararea Ucrainei a doborat cinci avioane și patru elicoptere ale Rusiei. Urmarește Romania Libera și pe …

- Tribunalul de la Haga a inceput, luni, 7 martie, 2022, audierile in procesul impotriva Rusiei. Procesul a inceput dupa ce Ucraina a depus plangere impotriva Rusiei. Ucraina acuza Rusia ca a comis crime de razboi pe teritoriul ei. Rusia este reprezentata la acest proces de o echipa de avocați. Totuși,…

- Diplomatii UE au aprobat noi sanctiuni impotriva cetatenilor Belarusului care iau parte la atacurile Rusiei impotriva Ucrainei, a anuntat presedintia franceza pe contul de Twitter. Sanctiunile vor viza „unele sectoare economice, in special industria lemnului, siderurgia si exportul de potasiu”, a anuntat…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat ieri o lege care ii scuteste de obligativitatea obtinerii unei vize pe combatantii straini care doresc sa lupte in „Legiunea internationala” ucraineana impotriva trupelor ruse, a relatat agentia UNIAN, citata de EFE, potrivit Agerpres. Masura a intrat…

- Gruparea Anonymous declara „razboi cibernetic” Rusiei, dupa ce a invadat joi, 24 februarie, Ucraina. Hackerii au anunțat ca au pus stapanire pe Russia Today, canalul de știri deținut de stat. „Colectivul Anonim poarta oficial un razboi cibernetic impotriva guvernului rus”, se arata intr-o postare pe…