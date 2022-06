Criza alimentara a devenit un laitmotiv al analizelor și dezbaterilor din mass-media. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, in luna aprilie, ca lumea a intrat deja intr-o criza alimentara din cauza sancțiunilor pe care statele occidentale le impun in contextul conflictului militar din Ucraina declanșat pe 24 februarie, criza care se va agrava in mod inevitabil in condițiile in care sancțiunile nu vor fi eliminate. Cel puțin așa susține Mihai Aniței, președinte Metachim, intr-o analiza preluata de financialintelligence. Federația Patronala a Producatorilor din Chimie – Metachim, analizand…