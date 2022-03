Stiri pe aceeasi tema

Cel puțin 107 copii au fost uciși și peste 120 au fost raniți de cand Rusia a invadat Ucraina, a declarat Procuratura Generala ucraineana, relateaza BBC.

Razboiul din Ucraina distruge suflete și vieți nevinovate. In fiecare zi, sute de oameni vin la noi in țara, cautand un loc liniștit, in care sa nu se mai auda explozii.

Numarul civililor care si-au pierdut viata de la inceputul invaziei Ucrainei, pe 24 februarie, a crescut la 579, potrivit unui bilant al Consiliului drepturilor omului al ONU, relateaza DPA.

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a facut, sambata, un apel catre cetateni, indemnandu-i la responsabilitate si sa-si gestioneze cosul zilnic "cu cumpatare", subliniind ca, in acest moment, nu e exista nicio problema de aprovizionare.

Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.

Patru persoane ar fi fost ucise - dintre care doua copii - dupa ce o cladire rezidențiala din apropierea orașului Harkov a fost bombardata in timpul nopții de forțele ruse, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența (SES) din Ucraina.

Starea de alerta expira in Romania pe 8 martie, la miezul nopții. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, confirma ca Guvernul nu va prelungi starea de alerta.

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, anunta, duminica, noi masuri luate de Romania pentru sprijinirea Ucrainei. Romania va acorda un ajutor in valoare de 3 milioane de euro, constand in combustibil, veste antiglont, casti, munitie, echipamente militare, dar si alimente, apa si medicamente.