- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, a cerut, luni seara, administratiei timisorene sa vina cu un plan de actiune prin care sa se reduca perioada carantinarii si a efectelor negative ale acesteia asupra sectorului social, economic si educational. Alin Nica a afirmat, intr-o declaratie…

- Subiectul carantinarii orașului reședința de județ și a localitaților invecinate a fost prilej de „contre” in alianța de guvernare locala atat inainte, cat și dupa luarea deciziei, iar „duelul” a continuat și astazi. Alin Nica a susținut astazi o mini-conferința de presa in care a vorbit din nou despre…

- Timiș: Locuri libere la vaccinare "doar cu serul AstraZeneca" Foto: Arhiva/ Maria Mandița Primarul Timișoarei afirma ca, din informațiile sale, locurile libere la vaccinare în județul Timiș sunt pentru administrarea vaccinurilor AstraZeneca, ce pot fi folosite doar în cazul persoanelor…

- Rata de infectare in Timisoara a ajuns azi 6,86, in sensibila urcare fața de ziua precedenta, cand a fost 6,65. La nivelul judetului, rata este azi 4,95, in urcare comparativ cu ziua precedenta, cand a fost 4,77. Cea mai mare rata se inregistreaza la Varias: 10,69. Astazi, conform datelor furnizate…

- Rata de infectare cu coronavirus a ajuns la 6,65 in Timișoara, iar in Timiș este 4,78 la mia de locuitori, sambata, 27 februarie. Timișoara a intrat deja in analiza cu privire la o posibila carantina. Cum a evoluat rata la localitațile care au intrat in 17 februarie in carantina.

- Rata de infectare cu Covid-19 crește in Timiș, in ultimele 24 de ore, de la 4,37 la 4,61, dat fiind faptul ca se calculeaza cu infectarile din focare. Cel mai vestic județ al țarii are in continuare cea mai mare rata de infectare din țara și este in „zona roșie”. Sunt 31 de localitați care au depașit…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 4,31, in crestere fața de ziua precedenta, cand era 4,24. La nivelul judetului, rata este azi 3,51, mai mare fața de ieri cand era 3,44. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Parța si Remetea Mare, cu 10,66. Astazi, conform datelor…

- A crescut, ușor, rata de infectare cu SARS-Cov2 la Timișoara și Lugoj, in ultimele 24 de ore, in timp ce la Remetea Mare a scazut pana la 8,31, de la 10,05. Sannicolau Mare, oraș care a fost in luna noiembrie in carantina, a reușit performanța de a ajuns la o rata de infectare de sub 1,5 la mia de locuitori.