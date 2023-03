Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 25 martie, la Centrul „Iazul Morilor”, incepand cu ora 16.00, va avea loc al treilea eveniment dedicat sanatații psiho-emoționale, pe care il realizeaza Primaria Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Este vorba despre evenimentul „Capcanele mentale sau cum ne sabotam”…

- Inca un eveniment cultural deosebit, marca „Seri impreuna” lansat de Primaria Buzau, este pus la cale in preajma „Zilei femeii”. El este anunțat de primarul Constantin Toma, care spune ca, de aceasta data, va avea loc, cu o seara inainte de sarbatoarea internaționala care este dedicata femeilor.…

- Al doilea eveniment dedicat sanatații emoționale este pus la cale de Primaria Buzau prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, la Centrul Iazul Morilor, sambata, 18 februarie. Este vorba despre un eveniment dedicat sanatații psiho-emoționale, unde se va vorbi despre importanța…

- Datele Recensamantului confirma dezastrul demografic al Romaniei. De la Recensamantul din 2011, numarul copiilor sub 14 ani a scazut dramatic, cu aproape 16 la suta, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Cu aceste cifre, Buzaul se afla in Top 10 județe cu cei mai puțini copii. In Caraș-Severin,…

- Primaria Buzau a lansat o invitație tuturor buzoienilor, care locuiesc fie in municipiu, fie in diaspora, de a veni cu idei pentru a imbunatați calitatea vieții din oraș, in cadrul proiectului de bugetare participativa. Proiectul nu este o noutate la nivel național, iar autoritațile de la Buzau doresc…

- Sistemul „Kiss and Ride”, implementat la o școala din București, ar putea fi preluat și de Primaria Buzau daca iși dovedește eficiența in Capitala. Acesta presupune un sistem de „debarcare/imbarcare” in preajma școlilor, adica un culoar pe unde parinții pot intra cu mașina, opresc in fața școlii, iar…

- Și anul acesta, „cumpatarea” buzoienilor la masa de Craciun a dat de furca urgentiștilor de la Spitalul Județean. La UPU-SMURD, in ziua de Craciun s-au prezentat 125 de persoane care au avut nevoie de ingrijiri medicale. A doua zi, numarul buzoienilor prezenți la UPU a ajuns la 146. Au predominat insuficiențele…