Războiul are un impact devastator asupra sănătății mintale a ucrainenilor Se estimeaza ca unul din patru ucraineni poate suferi de probleme de sanatate mintala din cauza invazia Rusiei in Ucraina incepand din 24 februarie anul trecut, transmite Euronews. Organizația Mondiala a Sanatații spune ca aproximativ 10 milioane de oameni vor experimenta probabil depresie, anxietate, tulburare de stres post-traumatic, tulburare bipolara sau schizofrenie. Guvernul Ucrainei susține ca peste 60% dintre soldații sai sufera de tulburare de stres post-traumatic și ca aproximativ jumatate din populație are nevoie de ajutor psihologic pentru a face fața razboiului. In orașul Liov, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși avea toate avizele, compania Carpatica Feroviar (ce ar urma sa-i ia locul muribundei CFR Marfa) nu a primit unda verde nici in ședința de Guvern de miercuri. Motivul: s-a opus Ministerul Justiției. In aceste condiții, cu vechiul operator, situațiile de urgența cum ar fi transportul de trupe, utilaje…

- Comisia pentru Situații Excepționale a propus prelungirea starii de urgența cu inca 60 de zile. Solicitarea urmeaza a fi prezentata spre aprobare Executivului, iar ulterior va fi dezbatuta in plenul Parlamentului, scrie Bani.md . Potrivit Raportului CSE, necesitatea de prelungire a starii de urgența…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a decis sa mențina cel mai inalt nivel de alerta in ceea ce privește pandemia de Covid-19, la trei ani de cand a declarat aceasta boala drept o urgența de sanatate publica de interes internațional. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a urmat…

- Organizația Mondiala a Sanatații este la un pas de a declara sfarșitul pandemiei. Experții internaționali discuta daca va fi sau nu ridicata urgența de sanatate publica de interes internațional, asociata cu COVID-19.Expertii au inceput, vineri, 27 ianuarie, discutiile referitoare la posibilitatea ridicarii…

- Aproximativ un sfert din populația Ucrainei – aproximativ 10 milioane de persoane – ar putea suferi de o tulburare de sanatate mintala in legatura cu conflictul, a declarat Jarno Habicht, reprezentantul Organizației Mondiale a Sanatații in aceasta țara, relateaza The Guardian . Printre tulburarile…

- Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian susține ca a vazut recent in presa, știri privind starea morala și de sanatate a lui Victor Pleșcanov, condamnat la Tiraspol la trei ani și doua luni privațiune de libertate pentru critica razboiul Rusiei in Ucraina, care recent ar fi incercat sa se sinucida…

- Iarna și loviturile devastatoare ruse repetate asupra infrastructurii energetice a Ucrainei amenința viața a milioane de ucraineni, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații, transmite AFP și Agerpres. „Iarna aceasta va pune in pericol vietile a milioane de oameni in Ucraina”, a declarat Hans Kluge,…

- Cel putin trei civili, printre care și un nou-nascut, au fost ucisi miercuri dimineata, dupa noi atacuri ruse in Ucraina prin care, potrivit presedintelui Volodimir Zelenski, Moscova vrea sa raspandeasca ”teroarea”, informeaza AFP și Agerpres . ”Dusmanul a decis inca o data sa incerce sa obtina prin…