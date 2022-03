Războiul are chip de femeie: Povestea luptătoarelor din armata ucraineană (galerie foto și video) „Daca imi da cineva o arma, voi lupta. Nu ma tem. Pot sa trag. Voi impușca orice soldat rus ori alt dușman care vrea raul Ucrainei”. Pe cap cu un fes gri, din care stralucesc paiete, cu masca sanitara trasa sub barbie, pentru a se face mai ușor ințeleasa, Iulia Peliuk – Korniichuck vorbește rar și calm, de parca ar explica o rețeta de mancare ori ar povesti un film. E 26 februarie 2022, rușii bombardeaza de doua zile Ucraina iar Iulia este, impreuna cu soțul, in autogara din Praga. Urca in autocarul spre Kiev, cu gand sa se inroleze amandoi. Acasa ii așteapta doi copii mici, ii tremura vocea cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

