- Mai multe documente secrete ale unei unitati militare rusesti care au fost facute publice de Fortele Armate ale Ucrainei arata ca invazia Rusiei trebuia sa dureze 15 zile, „operatiunea” in sine fiind programata in perioada 20 februarie - 6 martie, informeaza unian.net.

- Armata ucraineana a confiscat planurile militare rusești privind razboiul impotriva Ucrainei de la o Brigada ruseasca in care se arata ca invazia ar fi fost aprobata inca de la 18 ianuarie, scrie Pravada.com. „Forțele armate ale Ucrainei reușesc sa provoace pierderi invadatorilor ruși. Pierd echipamente…

- Documentele de planificare ale uneia dintre unitațile grupului tactic al Brigazii maritime 810 din cadrul Flotei Marii Negre a Federației Ruse au ajuns la oficiali ai Forțelor Armate ale Ucrainei. Ordinele de invazie au fost aprobate la 18 ianuarie 2022, informeaza unian.net.

- Armata ucraineana a anuntat ca parasutisti rusi au aterizat la Harkov pentru a ocupa orasul asediat. Potrivit armatei, atacul aerian a inceput exact in momentul in care sirenele de raid aerian s-au activat in Harkov si in zona invecinata, relateaza BBC, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Razboiul din Ucraina seamana panica pe piețele agricole. Cotatiile la porumb au inregistrat luni o noua crestere semnificativa, in contextul in care porturile ucrainene de la Marea Neagra sunt blocate, iar Marea Azov este in continuare inchisa pentru navigatia navelor. In jurul orei 12.30 GMT, pe platforma…

- Rusia a invadat Ucraina in aceasta dimineața. Sportivii ucraineni au reacționat imediat, cu mesaje pe rețelele de socializare, mai ales impotriva lui Vladimir Putin. „Mori, animalule!”, a scris fotbalistul Serhiy Rybalka pe o poza a președintelui rus. Mijlocașul in varsta de 31 de ani, fost la Dinamo…

- Rusia a anulat restrictiile anuntate anterior in ce priveste accesul navelor in Marea Azov in legatura de exercitiile navale din aceasta zona, a anuntat vineri Autoritatea portuara ucraineana, transmite Reuters. "Deplasarea navelor pe rutele recomandate catre porturi maritime ucrainene din…

- Rusia a anuntat marti ca monitorizeaza o fregata franceza intrata in Marea Neagra, in plin moment de tensiuni intre Moscova si tarile occidentale in dosarul ucrainean, relateaza AFP. "Fortele si mijloacele Flotei de la Marea Neagra au inceput sa monitorizeze activitatile fregatei Auvergne a Marinei…