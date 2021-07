Războiul anti-taliban al femeilor din Afganistan, instruite să folosească armele de foc Femeile din Afganistan invața sa foloseasca armele , participa la lecții de instruire și la demonstrații publice in care flutura puștile și spun ca vor lupta impotriva talibanilor care le-au luat libertatea de mișcare și dreptul la educație și le-au omorat familiile. Este rar sa vezi așa ceva mai ales in regiunile mai conservatoare ale […] The post Razboiul anti-taliban al femeilor din Afganistan, instruite sa foloseasca armele de foc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

