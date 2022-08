Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu, susține ca daca Igor Dodon ar fi președinte acum, atunci acesta ar fi ajutat Rusia sa foloseasca Republica Moldova in razboiul impotriva Ucrainei, iar Ucraina ar fi raspuns. Declarațiile au fost facute in cadrului unui interviu acordat esp.md.

- Razboiul lui Putin impotriva Ucrainei provoaca distrugeri si morti pe campul de lupta si alimenteaza o criza energetica si o criza alimentara in lume. Aceste „ramificatii” ale agresiunii ruse vor dura „o perioada destul de indelungata”, atrage atentia Fiona Hill, fosta consiliera pentru Rusia si Afaceri…

- Ucrainenii care s-au oferit voluntari in cadrul Fortelor de Aparare Teritoriala, unitati de rezerva ale armatei, au primit initial sarcini relativ nepericuloase in parti linistite din vestul Ucrainei neinvadate de rusi. Apoi, dupa pierderile mari de forta de lupta in regiunea Donbas, unde Rusia avanseaza…

- Papa Francisc, care a tot indemnat de pe 24 februarie, cand Rusia a intrat cu trupe in Ucraina, incoace, sa se opreasca razboiul, a declarat intr-un interviu ca ONU nu poate sa puna capat unui razboi. Interviul a fost dat agenției argentiniene Telam și papa spune astfel: „Națiunile Unite ajuta la evitarea…

- Presedintele ucrainean va trebui sa negocieze cu Rusia, iar europenii vor fi prezenti la randul lor la masa negocierilor, aducand garantii de securitate, a declarat miercuri presedintele france Emmanuel Macron, care a vizitat Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu" si a avut convorbiri cu presedintele…

- O adolescenta a fost arestata in Ucraina și risca sa fie condamnata la inchisoare pe viața, dupa ce a fost prinsa ca le spunea rușilor pozițiile soldaților și ale echipamentelor militare ale armatei ucrainene, relateaza portalul Procuraturii Generale din Ucraina, noteaza libertatea.ro. Fata de 18 ani…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a fost devastator, iar mai multe familii sunt acum indurerate. Denis Moraraș, in varsta de 33 de ani din Cernauți, s-a stins din viața in Ucraina asta dupa ce a luptat impotriva trupelor rusești. Iata cand va fi inmormantarea!

- Artiom Emelianov lucreaza in domeniul tehnologiei informației și se numara printre miile de ruși care și-au lasat casele din Rusia și s-au mutat in Armenia, dupa invazia armatei ruse in Ucraina, la inceputul acestui an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…