Războiul 5G SUA-China: Cum se poziționează statele UE cu privire la Huawei Dupa o campanie susținuta de a convinge aliații sa renunțe la colaborarea cu gigantul telecom chinez Huawei, președintele american Donald Trump poate începe sa faca un bilanț al eforturilor sale. Pe scurt, e un amestec de reușite și eșecuri, relateaza Politico.



Țarile din Europa de Est care se bazeaza puternic pe protecția militara a Statelor Unite via NATO au adoptat cea mai dura poziție.



În țarile din vestul continentului tabloul este mai variat, Germania renunțând pentru moment la adoptarea unor restricții dure. Unele state ramân indecise în timp… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

