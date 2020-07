Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Comerț al Statelor Unite a anunțat luni noi sancțiuni împotriva a 11 companii chineze implicate în ceea ce SUA considera încalcari ale drepturilor omului ale minoritații uigure din provincia Xinjiang, relateaza Reuters.Masura, care va împiedica firmele…

- Marea Britanie a cerut operatorilor de telecomunicatii sa nu mai cumpere componente 5G de la Huawei, incepand de la sfarsitul acestui an, si sa elimine din retelele 5G toate componentele existente provenite de la grupul chinez, pana in 2027. Compania suedeza Ericsson si cea finlandeza Nokia se numara…

- China ia in considerare masuri impotriva producatorilor de echipmente de telecomunicatii Nokia si Ericsson, pentru eventualitatea in care Uniunea Europeana va urma exemplul Statelor Unite si al Marii Britanii si va interzice folosirea echipamentelor Huawei Technologies in retelele 5G, a relatat publicatia…

- Saptamana trecuta, Marea Britanie a cerut operatorilor de telecomunicatii sa nu mai cumpere componente 5G de la Huawei, incepand de la sfarsitul acestui an, si sa elimine din retelele 5G toate componentele existente provenite de la grupul chinez, pana in 2027. Compania suedeza Ericsson si cea finlandeza…

- Uniunea Europeana va coordona masurile de sustinere pentru populatia din Hong Kong si a avertizat ca aplicarea legii privind securitatea impusa de Beijing in fosta colonie britanica va avea ''un impact'' asupra relatiilor sale cu China, a anuntat luni seful diplomatiei europene, Josep…

- China a criticat miercuri retragerea Statelor Unite din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), apreciind ca aceasta decizie urmeaza sa aiba consecinte grave asupra tarilor in curs de dezvoltare, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Beijingul indeamna comunitatea internationala sa-si consolideze…

- Administratia Chinei a avertizat, joi, Marea Britanie si Australia sa evite actiunile de a le oferi ajutor locuitorilor din Hong Kong, pe fondul amplificarii tensiunilor cu alianta pentru schimburi de informatii clasificate Cinci Ochi (Five Eyes), noteaza Mediafax.Ministerul chinez de Externe…

- Ministerul Comertului din China a anuntat duminica ca se opune ferm celor mai recente reglementari ale Statelor Unite impotriva Huawei si ca va lua toate masurile necesare pentru a proteja drepturile si interesele firmelor chineze, transmite Reuters, conform news.ro.Ministerul a afirmat intr-o…