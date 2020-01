Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca a fost facut un pas important astfel incat proiectul privind realizarea unui nou stadion la Timișoara sa prinda viața. Potrivit edilului-șef, Compania Naționala de Investiții a dat ordinul de incepere a lucrarilor pentru elaborarea studiului…

- Aflat probabil in minivacanta de Craciun, primarul Nicolae Robu nu se mai opreste din convocat sondaje cu raspunsuri gata oferite pentru fanii sai selectati de pe Facebook. Unul dintre acestea se refera la viitoarea sala polivalenta pe care Compania Nationala de Investitii ar urma sa o ridice la Timisoara.…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, insista ca lucrarile la noua sala polivalenta a orasului vor demara in cursul anului viitor, dar fara sa aiba vreo garantie in acest sens. Singura certitudine in acest proiect este ca cei de la Compania Nationala de Investitii au realizat studiul de fezabilitate al…

- Calin Dobra se refera in clipul video la viitoarea sala polivalenta de 16.000 de locuri. care se va realiza la Timișoara, dupa cum a spus Viorica Dancila in urma cu o saptamana. Asta deși, de-a lungul ultimilor ani, a existat o disputa continua intre primarul Timișoarei, liberalul Nicolae…

- Nicolae Robu a lansat, sambata dimineața, sondajul cu numarul 88 din acest an, prin care, de fapt, ii informeaza pe fanii virtuali ca s-au terminat lucrarile in centru, ca s-a deschis șantierul la opera și ca sala polivalenta se va face la Timișoara, nu la Giroc. „Trei lucruri extrem…