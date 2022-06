Stiri pe aceeasi tema

- Numeroși militari ruși s-au imbolnavit dupa ce au mancat cireșe din livezile aflate in jurul orașului Melitopol, susțin jurnaliștii ucraineni citați de Sky News. Se pare ca fructele fusesera otravite de fermierii ucraineni, precizeaza sursele menționate.

- Batai crunte, tortura cu șocuri electrice, umilințe și infometare, cam așa poate fi descris tratamentul rezervat de ruși prizonierilor de razboi ucraineni. Militarii capturati de rusi pe front au fost tinuti in subsoluri și anexe și apoi au fost transferați intr-un centru de detenție preventiva din…

- Un tren blindat care transporta trupe rusesti a fost aruncat in aer in Melitopol, oras situat in sudul Ucrainei. Ucrainenii au detonat un dispozitiv exploziv, direct sub garnitura care transporta militari, a anunțat miercuri forța de aparare teritoriala ucraineana, potrivit Sky News. O explozie puternica…

- Armata ucraineana castiga teren pe frontul de est, dupa ce a reusit sa ii goneasca pe rusi din apropierea orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina. Situatia ramane insa critica pentru soldatii ucraineni baricadati in combinatul Azovstal.

- Rusii se lauda ca au treusit sa distruga un centru de antrenament pentru forțele ucrainene de operațiuni speciale din sudul Ucrainei. Conform unor surse, acolo, militarii ucraineni se pregateau alaturi de cei ai NATO. Pentru asta, fortele armate ale lui Putin au folosit rachete cu raza lunga de acțiune,…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse le-a cerut militarilor ucraineni de la Mariupol sa depuna armele pe 5 aprilie, promițandu-le ca asta le va salva viața, scrie agenția rusa de presa Interfax. Generalul Mihail Mizințev, cel cunoscut ca „Macelarul din Mariupol”, spune caaceștia vor fi lasați sa plece…

- Militarii ruși sufera de degeraturi și lupta pentru a avea acces la hrana, afirma un oficial american din domeniul apararii, citat de Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Un clip video publicat de armata ucraineana arata momentul in care luptatorii ceceni ai lui Ramzan Kadirov fug din calea focurilor trase de militarii ucraineni. In imagini se vede clar cu presupușii razboinici experimentați apeleaza la „sanatoasa” fuga, atunci cand devin ținta atacurilor in razboiul…