- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti ca informatiile serviciilor secrete in legatura cu prezenta rusa la frontierele Ucrainei inca nu sunt incurajatoare, in ciuda anuntului privind retragerea anumitor trupe si "deschiderea la dialog" din partea Moscovei, relateaza AFP si Reuters."Rusia…

- Oficiali americani de rang inalt au declarat ca nu pot confirma informatiile potrivit carora serviciile de informatii americane indica faptul ca Rusia planuieste sa invadeze Ucraina miercuri, dar au repetat avertismentele ca americanii sa paraseasca imediat Ucraina, transmite Reuters.

- Proteste anti-razboi de amploare, la Kiev. Mii de oameni in strada, ingrijorați de o posibila invazie din partea Rusiei O manifestatie masiva anti-razboi a avut loc sambata, la Kiev, unde populația este extrem de ingrijorata de posibilitatea ca Ucraina va fi invadata de Rusia. Ucrainenii au trecut in…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- Au aparut noi imagini comerciale luate din satelit care arata prezenta masiva a fortelor militare ale Rusiei in apropierea Ucrainei, pe masura ce temerile privind o invazie iminenta cresc. Pe acest fundal, in speranta ca vor impiedica o invazie rusa in Ucraina, cateva state europene au decis sa trimita…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat joi Rusia ca orice fel de incursiune in Ucraina ar fi un dezastru pentru lume si a repetat ca Londra sustine cu hotarare suveranitatea si integritatea Ucrainei.

- Rusia a trimis elicoptere militare la granița cu Ucraina, conform unor surse din serviciile de spionaj americane citate de New York Times, semn ca Vladimir Putin înca nu a renunțat la planurile sale de invazie a sudului Ucrainei. Numarul de trupe rusești din zona a ramas constant, estimat la circa…

