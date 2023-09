Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean de Externe condamna in mod vehement așa-zisele alegeri locale organizate de regimul de la Moscova in teritoriile pe care le ocupa in Ucraina și cere sancțiuni internaționale impotriva persoanelor implicate in acest proces.

- Presedintele american Joe Biden si ceilalti lideri de stat din G20 sunt asteptati incepand de vineri la New Delhi, capitala Indiei, unde gazda lor, premierul Narendra Modi, spera sa faciliteze dialogul cu privire la Ucraina si incalzirea climatica, printre alte teme, in pofida absentei lui Xi.

- Rușii au dat lovitura pe front! Se lauda ca au distrus pentru prima data un tanc Challenger 2 livrat Ucrainei de Regatul UnitFortele ruse care lupta in sudul Ucrainei au distrus pentru prima data un tanc Challenger 2 livrat Kievului de Regatul Unit, a declarat marti un oficial prorus, dand publicitatii…

- Ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, a recunoscut ca Ucraina inregistreaza pierderi in contraofensiva sa de recuperare a teritoriilor ocupate de Rusia, dar da asigurari ca situatia este departe de a fi „critica” si ca armata nu are nevoie deocamdata de un nou val de mobilizare„Nu trebuie…

- UPDATE 20.40 Zeci de diplomați și angajați ai Ambasadei Federației Ruse la Chișinau au parasit R. MoldovaEi zburat spre Moscova cu o cursa speciala. Reporterii Deschide.MD au filmat drumul parcurs de aceștia din incinta ambasadei și pana la Aeroportul Internațional Chișinau, iar coloana sonora a filmulețului…

- „Ne critica experții care nu au fost militari in viața lor, bloggerii sau jurnaliștii care nu ințeleg cum funcționeaza mecanismul de razboi pe teren. Ne grabesc cei care nu au vazut razboi in viața lor”, susține Serhii Kuzan, consilier in Ministerul Apararii al Ucrainei, intr-un interviu acordat publicului…

- Liderii NATO iși incep summitul din Lituania cu o prima veste buna. Turcia a fost de acord sa ridice piedica din calea aderarii Suediei, care va deveni a 32-a țara membra a alianței. Discuțiile se vor concentra de acum pe Ucraina, pe sprijinirea acestei țari in razboiul pornit de Rusia și pe potențialul…

- Presedintele rus a apreciat marti ca Ucraina a pierdut intre 25% si 30% din vehiculele militare, adica tancuri, vehicule de lupta ale infanteriei si blindate primite din partea aliatilor sai occidentali in contraofensiva pe care armata ucraineana a lansat-o pentru eliberarea teritoriilor ocupate…