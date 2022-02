Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a anunțat ca pastreaza contactul cu liderii europeni. Ucraina a primit asistența din mai multe țari europene. Potrivit unui prim bilanț inaintea asaltului de sambata seara, Ucraina a pierdut in aceste aproape 3 zile: 198 de civili, printre care 3 copii, și 1.115 au fost raniți. Bilanțul…

- Trupele rusesti se apropie de centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei, a declarat sambata Vadim Denisenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, transmite Reuters. Acesta mai sustinut ca trupele ruse si-ar fi indreptat rachetele catre acel sit. Trupele ruse au capturat…

Trupele rusesti se apropie de centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei, a declarat sambata Vadim Denisenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, transmite Reuters.

Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Trupele rusesti se apropie de centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei,

- Cotidianul The New York Times publica o analiza a situatie de pe teren in razboiul din Ucraina realizata pe baza estimarilor mai multor oficiali din armata SUA. Principalele concluzii sunt urmatoarele: Dupa o prima zi impetuoasa, aplombul ofensiv al armatei Rusiei s-a domolit, dar Vladimir Putin poate…

- Rusia a bombardat 33 de situri civile in ultimele 24 de ore, de la declansarea invaziei asupra Ucrainei, a anuntat vineri Ministerul de Interne de la Kiev, in timp ce trupele ruse avanseaza spre capitala, potrivit agentiei de presa Interfax, citata de DPA. „Rusii spun ca nu lovesc obiective civile.…

- Pentagonul a anunțat desfașurarea a 3.000 de militari pentru ceea ce a numit asigurarea apararii robuste a aliaților din NATO, in contextul situației curente de securitate de la granița Ucrainei cu Federația Rusa. Vom raspunde instabilitații instalate acum in Europa, apararea colectiva este o promisiune…

