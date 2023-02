Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a anuntat sambata noi sanctiuni impotriva grupului paramilitar rus Wagner pentru "incalcari ale drepturilor omului" in Africa, vizand in special mai multi inalti responsabili ai acestui grup in Republica Centrafricana si pe liderul sau in

- UPDATE 07:15 Zelenski „Vor mai fi sanctiuni pentru Rusia”Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sambata seara ca cel de-al zecelea pachet de sanctiuni UE impotriva Rusiei nu este ultimul, iar sanctiuni vor fi impuse in continuare, pana cand nu va mai ramane nimic din „potentialul agresiunii…

- Consiliul European a adoptat o declaratie, la implinirea unui an de la debutul razboiului in Ucraina, in care condamna, din nou, agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei si afirma ca "nicio tara nu are dreptul sa isi invadeze vecinul". Liderii europeni reitereaza sprijinul pentru tara invadata si transmit…

- China, „foarte ingrijorata” de conflictul din Ucraina care „se intensifica si chiar scapa de sub control”, indeamna la „promovarea dialogului”, a declarat marti ministrul chinez de externe, Qin Gang.„Vom continua sa promovam dialogul de pace (…) si sa actionam impreuna cu comunitatea internationala…

- La ora 10:30, sirenele au inceput sa sune la Kiev, in regiunile Harkov și Zaporojie, iar la cateva minute s-au raspandit in intreaga țara, scrie Ukrainskaia Pravda . Potrivit sursei citate, ucrainenii sunt indemnați sa mearga de urgența in adaposturi. Presa din Ucraina anunța ca proiectul de monitorizare…

- Cel de-al 24-lea summit Uniunea Europeana-Ucraina are loc la 3 februarie 2023, la Kiev, fiind prima reuniune de acest gen de la momentul invaziei Rusiei si de cand Ucraina a primit statutul de tara candidata. Cel de-al 24-lea summit Uniunea Europeana-Ucraina are loc la 3 februarie 2023, la Kiev, fiind…

- Deși liderii politici promiteau ca se va discuta calendarul aderarii Romaniei la spațiul Schenge, agenda ședinței Consiliului European de astazi nu include acest subiect. Joi, liderii UE se intalnesc la Bruxelles pentru a discuta despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, subiecte legate de energie…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, anunta joi, intr-o postare pe Facebook, ca "la Bruxelles, nu se va discuta astazi despre Schengen", adaugand ca presedintele Klaus Iohannis n-a reusit sa schimbe agenda si sa introduca la recomandari ale Consiliului European acceptarea Romaniei in spatiul…