Război Ucraina: Un nou schimb de prizonieri cu Rusia: 108 femei eliberate "Astazi a avut loc un nou schimb pe scara larga de prizonieri de razboi. Un schimb deosebit de emotionant si cu adevarat special: am eliberat 108 femei din captivitate", a anuntat Andrii Iermak pe Telegram.El a precizat ca este vorba despre 11 ofiteri, 85 de femei soldat si 37 de femei evacuate de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol (sud-est), asediat de fortele ruse la inceputul conflictului.Iermak a afirmat ca unele dintre aceste femei eliberate au fost retinute de separatistii pro-rusi din estul Ucrainei din 2019 pentru "pozitiile lor pro-ucrainene".Unul dintre liderii separatistilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cecenul Ramzan Kadirov și-a exprimat nemulțumirea in mod deschis fața de acțiunile conducerii politico-militar din Rusia. Acestuia nu i-a placut schimbul de prizonieri dintre Ucraina și Rusia care a avut loc cu o zi inainte, in care partea rusa a eliberat 215 militari ucraineni, inclusiv 108 luptatori…

- Intr-o postare pe Telegram de joi, liderul cecen Ramzan Kadirov și-a exprimat consternarea fața de schimbul de prizonieri de miercuri, in care Rusia a facut schimb cu 225 de prizonieri de razboi, inclusiv soldați care au aparat oțelaria Azovstal din Mariupol, primind in schimb doar

- Ucraina a anuntat, miercuri, schimbul cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa. „Am reusit sa eliberam 215 de persoane” in cel mai mare schimb de la inceputul invaziei ruse in februarie, a declarat…

- Ucraina a anuntat, miercuri, schimbul cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa. „Am reusit sa eliberam 215 de persoane” in cel mai mare schimb de la inceputul invaziei ruse in februarie, a declarat…

- Ucraina a anuntat schimbul cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa, scrie AFP. „Am reusit sa eliberam 215 de persoane”, cel mai mare schimb de la inceputul invaziei ruse in februarie, a declarat…

- Liderul administratiei separatiste sustinute de Rusia in regiunea Donetk, situata in estul Ucrainei, a afirmat, miercuri, ca un proces al luptatorilor capturati din regimentul ucrainean Azov se va desfasura pana la sfarsitul verii, cel mai probabil in orasul-port Mariupol, relateaza, joi, Reuters, conform…

- Actorul american Steven Seagal, starul de la Hollywood care a devenit un susținator vocal al Kremlinului, viziteaza estul Ucrainei pentru a filma un documentar menit sa „schimbe percepția” asupra razboiului din aceasta țara, a anunțat marți liderul autoproclamatei Republici Populare Donețk (RPD), Denis…

- Regimentul Azov din Ucraina a fost declarat, marți, de catre Curtea Suprema a Rusiei, drept „organizație terorista”, informeaza Hotnews. Regimentul naționalist Azov a fost una dintre cele mai proeminente formațiuni militare ucrainene care lupta impotriva Rusiei in estul Ucrainei. Procurorul general…