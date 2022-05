Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 89. La o zi dupa ce președintele Biden a semnat un pachet uriaș de ajutor economic și militar pentru Ucraina, forțele ruse și-au reinnoit asaltul impotriva unui oraș cheie din est, un semn al ingustarii obiectivelor militare ale Mo

- Primul soldat rus jucat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viata, scrie The Guardian. El pledase vinovat in fata instantei pentru impuscarea unui civil ucrainean neinarmat si declarase ca va accepta orice pedeapsa.

- Primul soldat rus jucat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viata, scrie The Guardian. El pledase vinovat in fata instantei pentru impuscarea unui civil ucrainean neinarmat si declarase ca va accepta orice pedeapsa.

- Razboi in Ucraina, ziua 89. La o zi dupa ce președintele Biden a semnat un pachet uriaș de ajutor economic și militar pentru Ucraina, forțele ruse și-au reinnoit asaltul impotriva unui oraș cheie din est, un semn al ingustarii obiectivelor militare ale Mo

- Procesul primului soldat rus judecat pentru crime de razboi a fost amanat pana luni. „Imi pare rau și ma caiesc sincer. Am fost nervos in momentul in care s-a intamplat”, a spus tanarul la audierile de vineri.

- Un tribunal din Kiev va judeca primul proces pentru crime de razboi de cand Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, anunța The Guardian, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut noi declarații de-a dreptul uluitoare cu puțin timp in urma. Vor urma „lupte grele” in estul țarii, in zonele Donbas și Harkov, potrivit spuselor sale. Armata condusa de președintele Vladimir Putin s-a retras de la aeroportul Antonov din Hostomel.

- Lupte grele se dau in Mariupol intre ucraineni si rusi, care vor cu orice pret sa cucereasca orasul extrem de important pentru ei, pentru ca le-ar asigura un culoar terestru intre Donbas si Crimeea. Sunt confruntari pe strazile din orasul port la Marea Azov. Tot acolo, in aceasta dimineata, invadatorii…