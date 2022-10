Război Ucraina. Rușii recunosc că trupele au probleme pe front Armata rusa a declarat marti ca situatia de pe teren in Ucraina este "tensionata" pentru trupele sale in fata unei contraofensive ucrainene, in special la Herson, oras a carui populatie urmeaza sa fie evacuata in curand, dupa mai multe esecuri semnificative ale fortelor ruse in estul si sudul tarii, relateaza AFP."Situatia din zona operatiunii militare speciale poate fi descrisa ca fiind tensionata. Inamicul nu renunta la incercarile sale de a ataca pozitiile trupelor rusesti", a declarat pentru televiziunea publica rusa Rossia 24 generalul Serghei Surovikin, responsabil cu operatiunile rusesti… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene au reusit luni cea mai puternica inaintare in sud de la inceputul razboiului cu Rusia, strapungand frontul si avansand de-a lungul raului Nipru, inaintare care ameninta liniile de aprovizionare ale trupelor ruse aflate in provincia Herson pe malul de est al Niprului.

- Razboi Ucraina. Unul dintre principalii lideri ai separatistilor prorusi din estul Ucrainei, Denis Pusilin, a recunoscut luni o situatie "dificila" pe front in fata contra-ofensivei ucrainene, dar a sustinut ca fortele ruse "rezista", informeaza AFP, potrivit Agerpres.Aceste declaratii intervin dupa…

- Pe 29 august, comandamentul de Sud din Ucraina a anunțat ca a inceput ofensiva din regiunea Herson. Rusia a crezut astfel ca atacul va avea loc in sud și și-a mutat echipamentul in regiune. Apoi, in loc de sud, ofensiva a inceput acolo unde se așteptau mai puțin, iar acest lucru i-a facut sa intre in…

- Unele unitați rusești din regiunea Herson incearca sa negocieze o predare catre trupele ucrainene, a declarat purtatorul de cuvant al Comandamentului Operațional Sud al armatei ucrainene, Natalia Humeniuk, pentru postul de televiziune ucrainean Channel 24 la 12 septembrie. „(Ei) incearca sa negocieze…

- Armata rusa si-a abandonat pozitiile din nord-estul Ucrainei, unde este in plina desfasurare o ofensiva fulger a fortelor ucrainene. Rusia a suferit cea mai mare infrangere dupa cea inregistrata la inceputul razboiului, cand a fost fortata sa se retraga din zona Kievului. Armata ucraineana a eliberat…

- Armata ucraineana desfasoara o ampla ofensiva in sudul Ucrainei, in regiunea Herson, ceea ce a luat prin surprindere trupele ruse si exercita presiune asupra lor, a anuntat Ministerul Apararii britanic sambata, pe Twitter, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia a pus la bataie forte terestre, atacuri aeriene si lovituri de artilerie pentru a-si impinge mai adanc ofensiva de cucerire a restului de teritorii din estul Ucrainei, insa potrivit Kievului trupele ucrainene opun rezistenta indarjita si rezista in aparare, relateaza Reuters.

- Regiunea Herson, in sudul Ucrainei, va fi „eliberata definitiv” de sub ocupatia fortelor ruse pana in septembrie, a declarat duminica un responsabil local, citat de AFP. „Putem spune ca regiunea Herson va fi definitiv eliberata pana in septembrie si ca toate planurile ocupantilor rusi vor esua”, a declarat…