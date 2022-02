RĂZBOI UCRAINA – Punctele militare de comandă din Romania, activate Ministerul Apararii Naționale a anunțat in urma cu puțin timp ca „in contextul situației actuale, Armata Romaniei a activat punctele militare de comanda cu atribuții in monitorizarea situației și coordonarea forțelor și mijloacelor destinate situațiilor concrete care pot aparea. Conducerea Ministerului Apararii Naționale a luat toate masurile necesare de reacție, atat cele care revin in mod direct instituției, precum și cele de sprijin pentru celelalte componente ale sistemului național de securitate, conform planurilor de cooperare interinstituționala, elaborate din timp”. Dragoș HOJDA The post… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

