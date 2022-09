Razboi Ucraina. Povestea unui tanar sergent rus care a primit ordin sa lupte in Ucraina, dar a ales sa fuga din tara

Război Ucraina. Povestea unui tânăr sergent rus care a primit ordin să lupte în Ucraina, dar a ales să fugă din ţară In calitate de sergent rus in varsta de 29 de ani aflat in rezerva, Oleg a spus ca a stiut intotdeauna ca va fi in prima linie daca va fi declarata o mobilizare, dar a sperat nu va fi obligat sa lupte in razboiul din Ucraina.”M-a durut inima cand am primit chemarea. Dar stiam ca nu am timp sa disper”, a spus el.Si-a impachetat rapid toate bunurile si a rezervat un bilet doar dus catre Orenburg, un oras din sudul Rusiei, aproape de granita cu Kazahstanul.”Voi trece cu masina in seara asta”, a marturisit tanarul intr-un interviu telefonic, joi, de la aeroportul din Orenburg.”Nu am idee cand voi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

