- Statele Unite ale Americii au impus marti sanctiuni impotriva a doi rusi, a unei companii rusesti si a unei firme slovace pentru presupuse actiuni ale lor de a ajuta o alta companie ruseasca sa evite sanctiunile ce vizeaza activitatile cibernetice malware ale Rusiei, relateaza agentia Reuters.Departamentul…

- Reprezentant Special al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina, Kurt Volker a declarat ca Ucraina nu a pierdut nimic in urma intilnirii de pe 16 iulie, de la Helsinki, intre președinții SUA și ai Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, potrivit interviului acordat postului…

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini a afirmat ca nu are nici o problema cu anexarea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea, o pozitie in total dezacord cu politica oficiala a Uniunii Europene si a Statelor Unite ale Americii pe aceasta tema, relateaza vineri agentia…

- O rusoaica a fost arestata pentru spionaj la Washington dupa ce a incercat sa intermedieze intalniri secrete in timpul summitului Trump-Putin, a anunțat Departamentul american al Justiției la scurt timp dupa intalnirea de la Helsinki a celor doi lideri, scrie The New York Post. Maria Butina, in varsta…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat luni ca Europa, China, Rusia si SUA au "datoria comuna" sa nu declanseze razboaie comerciale care deseori in istorie s-au transformat in "conflicte fierbinti", informeaza agentia de stiri Reuters, citat de Mediafax.Inca este timp sa fie prevenit…

- Cei șapte jurnaliști moldoveni din presa regionala, aflați intr-o vizita de studiu in Bruxelles grație Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, am mers și la noul sediu NATO din Bruxelles. Acolo am avut un briefing de presa cu Oana Lungescu, prutatorul de cuvant al NATO. Vizita de studiu a…

- Relatiile comerciale cu Iranul nu vor depinde de "capriciile" Statelor Unite, a afirmat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia Interfax, informeaza Mediafax.Serghei Lavrov a declarat ca statele semnatare ale Acordului cu Iranul au stabilit modalitati pentru cooperarea…