Război Ucraina. Americanii mută un radar de mare putere în România, la granița cu ucrainenii nfanteria marina a SUA (USMC) și forțele armate spaniole iși vor disloca radare pe teritoriul Romaniei, militarii americani și spanioli facand deja misiuni de recunoaștere in țara, pentru stabilirea locurilor optime, de comun acord cu autoritațile militare romane.Președintele Iohannis a notificat conducerea Legislativului ca este de acord cu operațiunea, dupa ce s-a consultat cu CSAT. Comisiile pentru Aparare ale celor doua Camere vor fi informate despre aceasta decizie, la fel și un viitor plen reunit al Parlamentului.Armata spaniola va aduce un radar TPS-43, care va fi integrat in NATINADS,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

